Житель Электростали разбился насмерть, спускаясь с балкона по простыням

В подмосковной Электростали, на улице Восточной, мужчина разбился насмерть, спускаясь с балкона по простыне. Как сообщил источник Лайфа, он случайно выбросил в окно ключи от квартиры.

Известно, что мужчине было 34 года. Во время распития спиртного он поругался со своей сожительницей и начал выбрасывать её вещи в окно с шестого этажа. В порыве злости он случайно выкинул и единственную связку ключей.

Пара не смогла отпереть дверь изнутри, тогда мужчина решил связать простыни и спуститься по ним с балкона. В какой-то момент его руки ослабли и он сорвался. Пострадавший скончался ещё до приезда скорой помощи.