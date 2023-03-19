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19 марта, 16:17

Житель Электростали разбился насмерть, спускаясь с балкона по простыням

В подмосковной Электростали, на улице Восточной, мужчина разбился насмерть, спускаясь с балкона по простыне. Как сообщил источник Лайфа, он случайно выбросил в окно ключи от квартиры.

Известно, что мужчине было 34 года. Во время распития спиртного он поругался со своей сожительницей и начал выбрасывать её вещи в окно с шестого этажа. В порыве злости он случайно выкинул и единственную связку ключей.

Пара не смогла отпереть дверь изнутри, тогда мужчина решил связать простыни и спуститься по ним с балкона. В какой-то момент его руки ослабли и он сорвался. Пострадавший скончался ещё до приезда скорой помощи.

В Саратове мужчина разбился насмерть при попытке сбежать от погони по проводам

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Ранее Лайф писал о том, что в Тюмени раздетый до трусов парень выпал из окна четвёртого этажа и остался жив.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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