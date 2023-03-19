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19 марта, 15:47

Тюменец в трусах выпал из окна четвёртого этажа и остался жив

В Тюмени раздетый до трусов парень выпал из окна четвёртого этажа и остался жив. По сообщениям очевидцев, инцидент произошёл в одном из домов на улице Николая Семёнова 19 марта около часа дня.

Тюменец в трусах выпал из окна четвёртого этажа и остался жив. Видео © Telegram / "Наш Город | Тюмень"

На снятых очевидцами кадрах видно, что молодой человек в трусах лежит на тротуаре возле дома. После падения он стал так громко кричать, что прохожие тут же вызвали бригаду скорой помощи. В итоге пострадавшего доставили в городскую больницу, информация о его состоянии уточняется.

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Кадр из видео Telegram / "Наш Город | Тюмень"

Наталья Исакова
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