Тюменец в трусах выпал из окна четвёртого этажа и остался жив

В Тюмени раздетый до трусов парень выпал из окна четвёртого этажа и остался жив. По сообщениям очевидцев, инцидент произошёл в одном из домов на улице Николая Семёнова 19 марта около часа дня.

На снятых очевидцами кадрах видно, что молодой человек в трусах лежит на тротуаре возле дома. После падения он стал так громко кричать, что прохожие тут же вызвали бригаду скорой помощи. В итоге пострадавшего доставили в городскую больницу, информация о его состоянии уточняется.