Тюменец в трусах выпал из окна четвёртого этажа и остался жив
В Тюмени раздетый до трусов парень выпал из окна четвёртого этажа и остался жив. По сообщениям очевидцев, инцидент произошёл в одном из домов на улице Николая Семёнова 19 марта около часа дня.
Тюменец в трусах выпал из окна четвёртого этажа и остался жив. Видео © Telegram / "Наш Город | Тюмень"
На снятых очевидцами кадрах видно, что молодой человек в трусах лежит на тротуаре возле дома. После падения он стал так громко кричать, что прохожие тут же вызвали бригаду скорой помощи. В итоге пострадавшего доставили в городскую больницу, информация о его состоянии уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что в Волжском скончался мальчик, выпавший из окна посреди ночи, пока его мать гуляла. Пятилетний ребёнок несколько часов лежал на снегу. В отношении матери возбуждено уголовное дело.
Кадр из видео Telegram / "Наш Город | Тюмень"