Мантуров обсудил с египетским лидером создание промышленной зоны РФ в районе Суэцкого канала

Египетский лидер Абдул-Фаттах Ас-Сиси принял сегодня российскую делегацию во главе с вице-премьером, руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым. В ходе встречи обсуждалось, в частности, создание промышленной зоны РФ в экономическом районе Суэцкого канала.

"На встрече обсуждалось <...> создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, что проложит путь к началу совместных проектов в сфере производства, локализации производства и экспорта на рынки многих стран в разных регионах", — отметила пресс-служба канцелярии главы арабской республики в соцсетях.

Кроме того, стороны обратили внимание на развитие российских инвестиций и совместных проектов в Египте, в частности строительство АЭС "Эль-Дабаа". Также они обсудили сотрудничество в вопросах поставок зерна и продовольствия на фоне мирового кризиса.