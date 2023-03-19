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19 марта, 16:35

Мантуров обсудил с египетским лидером создание промышленной зоны РФ в районе Суэцкого канала

<p>Египетский лидер Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Обложка © ТАСС / ZUMA</p>

Египетский лидер Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Обложка © ТАСС / ZUMA

Египетский лидер Абдул-Фаттах Ас-Сиси принял сегодня российскую делегацию во главе с вице-премьером, руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым. В ходе встречи обсуждалось, в частности, создание промышленной зоны РФ в экономическом районе Суэцкого канала.

"На встрече обсуждалось <...> создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, что проложит путь к началу совместных проектов в сфере производства, локализации производства и экспорта на рынки многих стран в разных регионах", — отметила пресс-служба канцелярии главы арабской республики в соцсетях.

Кроме того, стороны обратили внимание на развитие российских инвестиций и совместных проектов в Египте, в частности строительство АЭС "Эль-Дабаа". Также они обсудили сотрудничество в вопросах поставок зерна и продовольствия на фоне мирового кризиса.

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Ранее Лайф писал, что лидеры России и Египта подчеркнули важность укрепления продбезопасности. Президенты также отметили поступательное развитие дружественных и обоюдовыгодных связей двух стран в экономике, торговле и гуманитарной сфере.

Никита Осипов
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