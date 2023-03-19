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19 марта, 16:27

Опубликованы фото и видео с места падения неизвестного беспилотника в Тульской области

<p>Беспилотник, обнаруженный в Тульской области. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Беспилотник, обнаруженный в Тульской области. Фото © Telegram / SHOT

Появились первые кадры с места падения беспилотного летательного аппарата без опознавательных знаков в Тульской области.

В Тульской области обнаружен упавший беспилотник. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, предположительная дальность полёта дрона составляет 600 километров. На данный момент сотрудники экстренных служб выясняют, кому принадлежит БПЛА.

  • БПЛА, упавший в Тульской области. Фото © Telegram / SHOT
    БПЛА, упавший в Тульской области. Фото © Telegram / SHOT
  • БПЛА, упавший в Тульской области. Фото © Telegram / SHOT
    БПЛА, упавший в Тульской области. Фото © Telegram / SHOT

БПЛА, упавший в Тульской области. Фото © Telegram / SHOT

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Американский беспилотник мог вести разведку "Турецкого потока", считает генерал

Американский беспилотник мог вести разведку "Турецкого потока", считает генерал

Ранее Лайф писал о том, что в Одоевском районе Тульской области обнаружили упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

Илья Суриков
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  • Тульская область

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