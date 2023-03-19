Опубликованы фото и видео с места падения неизвестного беспилотника в Тульской области

Появились первые кадры с места падения беспилотного летательного аппарата без опознавательных знаков в Тульской области.

В Тульской области обнаружен упавший беспилотник. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, предположительная дальность полёта дрона составляет 600 километров. На данный момент сотрудники экстренных служб выясняют, кому принадлежит БПЛА.



