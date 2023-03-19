Опубликованы фото и видео с места падения неизвестного беспилотника в Тульской области
Беспилотник, обнаруженный в Тульской области. Фото © Telegram / SHOT
Появились первые кадры с места падения беспилотного летательного аппарата без опознавательных знаков в Тульской области.
В Тульской области обнаружен упавший беспилотник. Видео © Telegram / SHOT
Как сообщает телеграм-канал SHOT, предположительная дальность полёта дрона составляет 600 километров. На данный момент сотрудники экстренных служб выясняют, кому принадлежит БПЛА.
Ранее Лайф писал о том, что в Одоевском районе Тульской области обнаружили упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.