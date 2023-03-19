Ведущий телеканала Sky News Australia Кори Бернарди назвал конфликт на Украине опосредованной войной Запада против России. По его мнению, многие западные лидеры, в частности представители власти США и Великобритании, заинтересованы не в завершении, а в продолжении конфликта.

"Растёт понимание того, что опосредованная война на Украине подпитывается интересами тех, кто, откровенно говоря, больше заботится об уничтожении России, чем о спасении Украины", — отметил журналист.

По словам Бернарди, всё больше людей считают, что началом вооружённого конфликта послужил поддержанный Вашингтоном госпереворот на Украине в 2014 году. С того времени этнические русские подвергались нападению со стороны неонацистов, действовавших с позволения киевских властей. Кроме того, журналист напомнил и о "неумолимом продвижении НАТО" к границам РФ, которое поставило под угрозу нейтральный статус Незалежной.