В Австралии озвучили неприятную для Запада правду о ситуации на Украине
Ведущий Sky News Бернарди назвал конфликт на Украине войной Запада против России
Ведущий телеканала Sky News Australia Кори Бернарди назвал конфликт на Украине опосредованной войной Запада против России. По его мнению, многие западные лидеры, в частности представители власти США и Великобритании, заинтересованы не в завершении, а в продолжении конфликта.
"Растёт понимание того, что опосредованная война на Украине подпитывается интересами тех, кто, откровенно говоря, больше заботится об уничтожении России, чем о спасении Украины", — отметил журналист.
По словам Бернарди, всё больше людей считают, что началом вооружённого конфликта послужил поддержанный Вашингтоном госпереворот на Украине в 2014 году. С того времени этнические русские подвергались нападению со стороны неонацистов, действовавших с позволения киевских властей. Кроме того, журналист напомнил и о "неумолимом продвижении НАТО" к границам РФ, которое поставило под угрозу нейтральный статус Незалежной.
А ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему СВО на Украине началась не в 2014-м. Говоря о событиях Крымской весны в 2014 году, глава государства также отметил, что ситуация была спонтанной, но тем не менее Москва не могла бы отказать крымчанам в поддержке и защите.
Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency