Пушков напомнил, во что Байден хотел превратить Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил о планах Вашингтона разместить на территории Крыма военную базу НАТО. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам Пушкова, Североатлантический альянс начал постепенно двигаться к территориям нашей страны сразу после распада СССР. Сначала в военный блок вступили Венгрия и Чехия, а затем ещё семь государств, каждое из которых было всё ближе к России. При этом сегодня уже "вся Европа захвачена НАТО", на очереди — Украина и Грузия. Вместе с тем Пушков припомнил слова американского лидера Джо Байдена, который в 2015 году занимал пост вице-президента США.

"Не кто иной, как Байден, в 2015 году сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных", — отметил сенатор.