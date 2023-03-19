Пушков напомнил, во что Байден хотел превратить Крым
Пушков напомнил о планах Байдена разместить на территории Крыма базу НАТО
Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил о планах Вашингтона разместить на территории Крыма военную базу НАТО. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам Пушкова, Североатлантический альянс начал постепенно двигаться к территориям нашей страны сразу после распада СССР. Сначала в военный блок вступили Венгрия и Чехия, а затем ещё семь государств, каждое из которых было всё ближе к России. При этом сегодня уже "вся Европа захвачена НАТО", на очереди — Украина и Грузия. Вместе с тем Пушков припомнил слова американского лидера Джо Байдена, который в 2015 году занимал пост вице-президента США.
"Не кто иной, как Байден, в 2015 году сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных", — отметил сенатор.
Стоит напомнить, что США не отводят свой взор от Чёрного моря, постоянно посылая к границам Крыма свои разведывательные беспилотники. Так, 14 марта полёт их MQ-9 Reaper закончился крушением. Вашингтон обвинил в случившемся российских лётчиков Су-27, однако позже в Госдепе назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ раскрыли, что американский дрон рухнул из-за резкого манёвра.
Telegram / Алексей Пушков