Агент Головина назвал бессмысленными разговоры о "заговорах" из-за травмы футболиста

Полузащитник "Монако" Александр Головин из-за травмы пропускает игру чемпионата Франции с "Аяччо", а также сбор национальной команды РФ, он вернётся к тренировкам в общей группе не ранее чем через неделю. Об этом рассказал агент футболиста Александр Клюев.

До этого журналист Дмитрий Губерниев назвал странным совпадением повреждения Головина и другого легионера сборной России — Алексея Миранчука из "Торино" — накануне матча против команды Ирана.

"Могу только сказать, что у Саши действительно травма, из-за которой он пропускает сегодняшнюю игру чемпионата Франции с "Аяччо". Он даже не полетел с командой на игру. Приступить к тренировкам в общей группе он сможет не ранее чем через неделю", — заявил Клюев в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Он также добавил, что искать "какие-то заговоры" бессмысленно, потому что для Александра Головина является огромной честью выступать за сборную России.