В Румынии состоятся военно-морские учения НАТО Sea Shield

В Румынии с 20 марта по 2 апреля состоятся масштабные военные учения НАТО Sea Shield ("Морской щит"). Об этом сообщает Radio România.

"Более 3000 солдат из Румынии и 12 других государств – союзников и партнёров примут участие в комплексных учениях НАТО Sea Shield – 2023, которые пройдут на юго-востоке Румынии на море и на реках, в том числе в дельте Дуная и прибрежной зоне", — сказано в публикации на сайте радио.

В мероприятиях будет задействовано свыше 30 военных судов ВМС Румынии и два из Болгарии, а также 14 самолётов из Франции, Румынии, США и Турции. Кроме того, участвовать в манёврах будут 15 катеров и патрульных судов учреждений Национальной системы обороны, 57 боевых машин, а также специалисты по химической, биологической, радиологической и ядерной защите. В учениях будут задействованы солдаты из Албании, Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Польши, Португалии, Британии и Северной Ирландии, Нидерландов, Молдавии, США и Турции.

По данным СМИ, эти тренировки способствуют продвижению инициатив Румынии, а также увеличению уровня оперативной совместимости между участвующими силами.