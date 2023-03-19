ЦСКА дома обыграл "Локомотив" во втором матче второго раунда Кубка Гагарина

Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл "Локомотив" из Ярославля во втором матче второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:2.

У хозяев шайбы забросили Максим Мамин (15-я минута второго периода), Даррен Диц (16-я минута второго периода) и Михаил Григоренко (четвёртая минута третьего периода). У гостей отличились Денис Алексеев (четвёртая минута первого периода) и Максим Берёзкин (13-я минута второго периода).

Следующий матч в серии пройдёт 21 марта в Ярославле и начнётся в 19:30 мск.