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19 марта, 17:22

ЦСКА дома обыграл "Локомотив" во втором матче второго раунда Кубка Гагарина

Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл "Локомотив" из Ярославля во втором матче второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:2.

У хозяев шайбы забросили Максим Мамин (15-я минута второго периода), Даррен Диц (16-я минута второго периода) и Михаил Григоренко (четвёртая минута третьего периода). У гостей отличились Денис Алексеев (четвёртая минута первого периода) и Максим Берёзкин (13-я минута второго периода).

Следующий матч в серии пройдёт 21 марта в Ярославле и начнётся в 19:30 мск.

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Ранее Лайф сообщал, что ЦСКА и омский "Авангард" с побед начали серии полуфиналов конференций в КХЛ.

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VK / ПХК "ЦСКА-Москва"

Наталья Исакова
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