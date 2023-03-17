ЦСКА и "Авангард" с побед начали серии полуфиналов конференций в КХЛ

ЦСКА победил ярославский "Локомотив" в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Шайбы на счету Ярослава Дыбленко (45-я минута) и Павла Карнаухова (49).

В другой встрече дня омский "Авангард" в овертайме переиграл "Металлурга" из Магнитогорска со счётом 2:1 ОТ. Победный гол на счету Арсения Грицюка.

Вторые игры пройдут на этих же площадках через два дня, 19 марта.