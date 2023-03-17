ЦСКА и "Авангард" с побед начали серии полуфиналов конференций в КХЛ
ЦСКА обыграл "Локомотив" в первом матче серии плей-офф КХЛ
ЦСКА победил ярославский "Локомотив" в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0.
Шайбы на счету Ярослава Дыбленко (45-я минута) и Павла Карнаухова (49).
В другой встрече дня омский "Авангард" в овертайме переиграл "Металлурга" из Магнитогорска со счётом 2:1 ОТ. Победный гол на счету Арсения Грицюка.
Вторые игры пройдут на этих же площадках через два дня, 19 марта.
Накануне, 16 марта, полуфинальные серии начались на Востоке. "Ак Барс" сломил сопротивление "Адмирала", а СКА победил в овертайме "Торпедо". Вторые игры в этих сериях состоятся завтра, 18 марта.