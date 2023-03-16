СКА выиграл первый матч серии плей-офф КХЛ с "Торпедо" в овертайме

Хоккейный клуб СКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в первом матче второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ.

Оба гола в основное время пришлись на третий период, когда на 45-й минуте Николай Прохоркин вывел хозяев вперёд, а Владислав Фирстов на 57-й сравнял счёт. Победная шайба в овертайме на счету Дмитрия Яшкина (65).

Серия остаётся в Петербурге. Следующий матч пройдёт 18 марта.