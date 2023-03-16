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16 марта, 19:51

СКА выиграл первый матч серии плей-офф КХЛ с "Торпедо" в овертайме

Хоккейный клуб СКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в первом матче второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ.

Оба гола в основное время пришлись на третий период, когда на 45-й минуте Николай Прохоркин вывел хозяев вперёд, а Владислав Фирстов на 57-й сравнял счёт. Победная шайба в овертайме на счету Дмитрия Яшкина (65).

"Ак Барс" победил "Адмирал" в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

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Серия остаётся в Петербурге. Следующий матч пройдёт 18 марта.

Ранее Лайф писал, что Андре Разин объявил об уходе с поста главного тренера череповецкой "Северстали". Клуб вылетел из плей-офф, уступив в первом раунде московскому ЦСКА.

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ska.ru

Артур Лапсаков
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