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16 марта, 19:13

"Ак Барс" победил "Адмирал" в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

<p>Момент из матча "Ак Барса" и "Адмирала". Обложка © <a href="https://www.ak-bars.ru/news/23436" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ak-bars.ru</a></p>

Момент из матча "Ак Барса" и "Адмирала". Обложка © ak-bars.ru

"Ак Барс" обыграл "Адмирал" из Владивостока в первом матче второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2.

У хозяев шайбы забросили Александр Радулов (10-я минута), Станислав Галиев (19) и Никита Лямкин (47). У гостей отличились Либор Шулак (22) и Николай Елисеев (29).

Следующая игра также состоится в Казани 18 марта.

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Артур Лапсаков
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