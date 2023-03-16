"Ак Барс" победил "Адмирал" в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

"Ак Барс" обыграл "Адмирал" из Владивостока в первом матче второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2.

У хозяев шайбы забросили Александр Радулов (10-я минута), Станислав Галиев (19) и Никита Лямкин (47). У гостей отличились Либор Шулак (22) и Николай Елисеев (29).

Следующая игра также состоится в Казани 18 марта.