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17 марта, 03:02

Тренер после проигранного матча назвал хоккеистов соперника артистами

Главный тренер "Адмирала" Тамбиев назвал игроков "Ак Барса" артистами

Главный тренер "Адмирала" из Владивостока Леонид Тамбиев обвинил игроков "Ак Барса" в артистизме после проигранного первого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ. По словам специалиста, хоккеисты его команды не умеют так красиво выпрашивать удаления у судей.

"Природу удалений понимаю. Вы хотите, чтобы я наговорил? Нужно (судьям) смотреть в обе стороны. У соперников артистов больше. Артисты! Опытные игроки. Упадут, когда нужно, за лицо хватаются. Они больше артисты, чем мы, а мы рабочая команда. Не артисты пока ещё. Далеко ещё нам", — сказал Тамбиев журналистам.

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Специалист назвал игру с "Ак Барсом" хорошей и достаточно равной. Тамбиеву "понравилось всё, кроме удалений в первом периоде". При этом он отметил, что команда не сразу вышла на лёд с правильным настроем.

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Напомним, "Ак Барс" на своей площадке в Казани обыграл "Адмирал" в первом матче второго раунда Кубка Гагарина. Хозяева упустили преимущество в две шайбы по ходу встречи, но всё же смогли победить со счётом 3:2.

Обложка ©

t.me / hcadmiralru

Иван Косицын
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