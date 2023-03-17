Тренер после проигранного матча назвал хоккеистов соперника артистами

Главный тренер "Адмирала" из Владивостока Леонид Тамбиев обвинил игроков "Ак Барса" в артистизме после проигранного первого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ. По словам специалиста, хоккеисты его команды не умеют так красиво выпрашивать удаления у судей.

"Природу удалений понимаю. Вы хотите, чтобы я наговорил? Нужно (судьям) смотреть в обе стороны. У соперников артистов больше. Артисты! Опытные игроки. Упадут, когда нужно, за лицо хватаются. Они больше артисты, чем мы, а мы рабочая команда. Не артисты пока ещё. Далеко ещё нам", — сказал Тамбиев журналистам.

Специалист назвал игру с "Ак Барсом" хорошей и достаточно равной. Тамбиеву "понравилось всё, кроме удалений в первом периоде". При этом он отметил, что команда не сразу вышла на лёд с правильным настроем.