Израиль и Палестина договорились о прекращении односторонних мер

Израиль и Палестина в целях предотвращения эскалации договорились прекратить все односторонние меры на период от трёх до шести месяцев. Делегации зафиксировали такое решение на пятистороннем совещании по вопросам безопасности в Шарм-эль-Шейхе. О совместном заявлении сообщает МИД Египта.

"Правительство Израиля и Палестинская национальная администрация подтвердили свою готовность и совместную приверженность немедленному прекращению односторонних мер на период от трёх до шести месяцев", — говорится в заявлении.

Под таким решением подразумевается в том числе прекращение Израилем обсуждений по расширению поселений в Палестине в течение четырёх месяцев. Страна также должна перестать выдавать разрешения на строительство там в ближайшие полгода. Кроме того, стороны решили "разработать механизм сокращения и борьбы с насилием, подстрекательством и действиями, которые могут привести к обострению ситуации". На новой встрече в Шарм-эль-Шейхе, которая состоится в апреле, этот план должен быть представлен лидерам пяти государств.

"Обе стороны также подтвердили свою приверженность всем предыдущим соглашениям между ними и готовность решать все вопросы путём прямого диалога", — говорится в заявлении.

В пятисторонней встрече (кроме Израиля и Палестины) приняли участие Египет, Иордания и США. Её целью стало регулировка спокойствия в регионе в период священного для мусульман месяца Рамадан (23 марта – 21 апреля). До этого такое совещание проводилось в феврале в Акабе (Иордания).