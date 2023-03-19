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19 марта, 19:40

"Путин это предотвратил": Экс-советник Пентагона предположил, каким был план Зеленского

Полковник ВС США Макгрегор: Украина собиралась напасть на Россию до начала спецоперации

Америка изначально предполагала, что лидер Украины Владимир Зеленский начнёт прямой вооружённый конфликт с Россией. В этом в одном из выпусков на ютуб-канале Judging Freedom заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"ВСУ укреплялись специально для этой цели — борьбы с Россией. Мы предполагали, что Украина возьмёт инициативу в свои руки и нападёт на так называемые самопровозглашённые республики ДНР и ЛНР, но этого не произошло, поскольку Путин это предотвратил", — подчеркнул Макгрегор.

Согласно его версии, столкновение России и Украины могло бы случиться, если бы власти Незалежной сразу инициировали наступление на республики, обстреливаемые ВСУ с 2014 года. По мнению Макгрегора, это не было бы сюрпризом для США, поскольку они давно такое планировали, в том числе обучали солдат с Украины на территории западных стран.

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В свою очередь российский военный эксперт Владислав Шурыгин ранее заявил, что власти США усиленно готовят Украину к "большому весеннему наступлению" в зоне СВО. По его словам, нынешнее положение украинских войск сильно не устраивает американцев.

Обложка ©

Flickr / ВСУ

Анатолий Симоненко
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