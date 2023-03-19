Америка изначально предполагала, что лидер Украины Владимир Зеленский начнёт прямой вооружённый конфликт с Россией. В этом в одном из выпусков на ютуб-канале Judging Freedom заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"ВСУ укреплялись специально для этой цели — борьбы с Россией. Мы предполагали, что Украина возьмёт инициативу в свои руки и нападёт на так называемые самопровозглашённые республики ДНР и ЛНР, но этого не произошло, поскольку Путин это предотвратил", — подчеркнул Макгрегор.

Согласно его версии, столкновение России и Украины могло бы случиться, если бы власти Незалежной сразу инициировали наступление на республики, обстреливаемые ВСУ с 2014 года. По мнению Макгрегора, это не было бы сюрпризом для США, поскольку они давно такое планировали, в том числе обучали солдат с Украины на территории западных стран.