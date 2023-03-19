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Опубликовано 19 марта 2023, 22:51

Серхио Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии в "Формуле-1"

Во втором этапе чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" одержал победу мексиканский пилот команды "Ред Булл". Серхио Перес первенством в Гран-при Саудовской Аравии сместил с пьедестала последних двух сезонов своего одноклубника нидерландца Макса Ферстаппена. Гонка состоялась сегодня в Джидде.

После Ферстаппена к финишу пришёл испанец Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин". Но последний получил два штрафа: один — во время гонки за остановку на стартовой решётке, второй — за неправильное отбытие уже после церемонии награждения. В связи с этим ему присудили лишь четвёртое место. А в тройку лучших вместо него попал британец Джордж Расселл, выступающий за "Мерседес".

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Ранее Лайф писал, что Ферстаппен выиграл стартовый этап сезона "Формулы-1". Второе место тогда досталось гонщику "Ред Булла" Серхио Пересу, третье — испанцу Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин".

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Flickr / Marc Alvarado

Арина Родионова
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