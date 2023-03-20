В Донбассе тяжело ранен чешский медик, помогавший ВСУ

В Донбассе тяжело ранен чешский медик, который оказывал помощь украинским военнослужащим. Состояние мужчины не позволяет перевезти его на родину для лечения, передаёт Чешское ТВ.

"Чешский медик, добровольно помогавший в рамках международного проекта "Феникс" военнослужащим ВСУ, был тяжело ранен в Донбассе шрапнелью во время артобстрела", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Как сообщил представитель "Феникса", медик ранен довольно серьёзно. А по словам пресс-секретаря МИД Чехии Даниэля Дрейка, ведомство держит тесный контакт с родственниками пострадавшего.