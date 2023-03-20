Сослуживцы сержанта Александра Мальцева, который смог в одиночку захватить опорный пункт ВСУ и взять в плен двух бойцов противника, рассказали, каким его запомнили. Отважный россиянин погиб через три дня после того, как показал пример доблести. О 48-летнем штурмовике с позывным Кубань говорят как о "простом парне", который таил в себе такое мужество.

Сослуживцы говорят о сержанте Мальцеве. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Его штурм окопа можно уже как обучающее видео для штурмовиков в полной мере показывать. Вот так надо штурмовать опорный пункт противника", — рассказывает на видео Министерства обороны РФ командир штурмовой роты с позывным Брянск.

Он вспоминает сержанта как "простого парня", о котором и не скажешь, что сможет вот так, в одиночку, "зачистить целый опорник". И добавляет, что все в его роте — бойцы с большой буквы, создающие историю страны. Военный с позывным Конь был в том самом штурме и говорит, что всю "работу сделал он", сержант Мальцев. Молодые бойцы отзываются о нём как об учителе. А командир штурмовой роты с позывным Батя рассказывает, что Александр пользовался авторитетом и шёл вперёд даже тогда, когда знал, что там будет трудно, и всегда выполнял приказы.

"Русский солдат, какой и должен быть", — отмечает Батя.