"Настоящий русский солдат": Сослуживцы рассказали о сержанте, взявшем опорник ВСУ в одиночку
Сослуживцы сержанта Мальцева: Его штурм окопа можно как обучающее видео показывать
Сослуживцы сержанта Александра Мальцева, который смог в одиночку захватить опорный пункт ВСУ и взять в плен двух бойцов противника, рассказали, каким его запомнили. Отважный россиянин погиб через три дня после того, как показал пример доблести. О 48-летнем штурмовике с позывным Кубань говорят как о "простом парне", который таил в себе такое мужество.
"Его штурм окопа можно уже как обучающее видео для штурмовиков в полной мере показывать. Вот так надо штурмовать опорный пункт противника", — рассказывает на видео Министерства обороны РФ командир штурмовой роты с позывным Брянск.
Он вспоминает сержанта как "простого парня", о котором и не скажешь, что сможет вот так, в одиночку, "зачистить целый опорник". И добавляет, что все в его роте — бойцы с большой буквы, создающие историю страны. Военный с позывным Конь был в том самом штурме и говорит, что всю "работу сделал он", сержант Мальцев. Молодые бойцы отзываются о нём как об учителе. А командир штурмовой роты с позывным Батя рассказывает, что Александр пользовался авторитетом и шёл вперёд даже тогда, когда знал, что там будет трудно, и всегда выполнял приказы.
"Русский солдат, какой и должен быть", — отмечает Батя.
Как писал Лайф, сержант Мальцев совершил подвиг, в одиночку взяв опорный пункт ВСУ. Позже при выполнении боевых задач по защите Донбасса он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Телеграм-канал Минобороны РФ