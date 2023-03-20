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20 марта, 01:07

Премьер Саксонии признал Германию участницей конфликта на Украине

Премьер Саксонии Кречмер: Германия непосредственно вовлечена в украинский конфликт

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что его страна уже непосредственно вовлечена в конфликт на Украине. По мнению политика, допускать такого не следовало.

"Сейчас не время для призывов [к переговорам]. После поставок оружия это осталось позади. Теперь мы непосредственно вовлечены в этот конфликт", — сказал он в интервью изданию Focus.

Так премьер Саксонии ответил на вопрос, что думают в партии ХДС/ХСС по поводу того, чтобы перейти к призывам к миру. По мнению Кречмера, Германии изначально не следовало поставлять оружие Киеву, "чтобы быть более убедительной и активной в качестве посредника и дипломатического игрока".

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Премьер Саксонии Кречмер призвал создать условия для ремонта "Северного потока"

Как рассказывал Лайф, ещё осенью 2022 года премьер Саксонии призывал перейти к переговорам по ситуации на Украине. Он тогда заявлял, что чем раньше закончится конфликт, тем лучше.

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Flickr / 270862

Андрей Григорьев
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