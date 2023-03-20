Чешский генерал объяснил, почему не стоит недооценивать Россию

Недооценивать Россию и преуменьшать её запас прочности — заведомо проигрышная позиция. Об этом заявил бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы. Он считает, что Россия скрывает огромный потенциал.

"Я считаю, что любой, кто недооценивает своего противника, рано или поздно проиграет. Поэтому нам нельзя недооценивать россиян", — заявил Шедивы в интервью ведущей Rádio universum Мартине Коцианове.

Он высказал мнение, что западным политикам не хватает реалистичной оценки ситуации. Генерал считает, что российский народ скрывает в себе огромный потенциал и преуменьшать достоинства военной мощи России, опираясь на какие-либо её ошибки или неудачи, не нужно. Также он отметил неэффективность введённых Западом антироссийских экономических санкций.

"В этом у россиян преимущество перед украинцами", — резюмировал Шедивы.