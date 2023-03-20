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20 марта, 02:23

По центру Владивостока запустят бесплатный шаттл

Мэр Владивостока Шестаков анонсировал запуск бесплатного шаттла по центру города

Во Владивостоке в этом году может быть запущен бесплатный автобус-шаттл. Пока не ясно, каким будет маршрут, но автобус точно будет ездить по центральной части города в пределах кольца Покровский парк – Алеутская – Светланская – Океанский проспект – Покровский парк. Об этом заявил мэр Константин Шестаков.

"Шаттл будет курсировать по исторической части города. Но точно в первую очередь он будет передвигаться по кольцу, где существует выделенная полоса. Первое его назначение — возможность бесплатно проехать от парковки, например рядом с Краевым домом физкультуры, до центра города и обратно", — рассказал Шестаков в своём телеграм-канале.

По его словам, это позволит сделать движение машин менее интенсивным. При этом автолюбителям будет проще оставлять машины на парковках и, не тратя деньги, ездить по центру города. Ещё одно назначение шаттла — установка на нём комплекса, позволяющего дополнительно фиксировать случаи выезда личных авто на выделенную полосу для автобусов.

Мэр рассказал, что бесплатный шаттл начнёт работу в ближайшее время. Автобус будет оформлен так, чтобы люди не спутали его с обычным городским транспортом.

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Как рассказывал Лайф, ранее Верховный суд России разрешил требовать моральную компенсацию, если автобус не приехал вовремя на остановку — опоздал или прибыл раньше.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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