По центру Владивостока запустят бесплатный шаттл

Во Владивостоке в этом году может быть запущен бесплатный автобус-шаттл. Пока не ясно, каким будет маршрут, но автобус точно будет ездить по центральной части города в пределах кольца Покровский парк – Алеутская – Светланская – Океанский проспект – Покровский парк. Об этом заявил мэр Константин Шестаков.

"Шаттл будет курсировать по исторической части города. Но точно в первую очередь он будет передвигаться по кольцу, где существует выделенная полоса. Первое его назначение — возможность бесплатно проехать от парковки, например рядом с Краевым домом физкультуры, до центра города и обратно", — рассказал Шестаков в своём телеграм-канале.

По его словам, это позволит сделать движение машин менее интенсивным. При этом автолюбителям будет проще оставлять машины на парковках и, не тратя деньги, ездить по центру города. Ещё одно назначение шаттла — установка на нём комплекса, позволяющего дополнительно фиксировать случаи выезда личных авто на выделенную полосу для автобусов.

Мэр рассказал, что бесплатный шаттл начнёт работу в ближайшее время. Автобус будет оформлен так, чтобы люди не спутали его с обычным городским транспортом.