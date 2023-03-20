К северу от Донецка "Штурм-С" уничтожил украинские доты

В районе посёлка Каменка, что к северу от Донецка, российские военные уничтожили долговременные огневые точки (ДОТ) украинских войск. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"На Донецком направлении, в районе населённого пункта Каменка, расчёт противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" артиллерийского соединения Южного военного округа выявил и уничтожил долговременные точки противника", — приводит РИА "Новости" его слова.

А в районе Максимильяновки при помощи 152-миллиметровой самоходной пушки "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить огневую позицию ВСУ и 120-миллиметровую гаубицу "Д-30".