Протащило снегоходом: На Сахалине погиб известный рыбопромышленник

На Сахалине погиб гендиректор ООО "Прибой-Корсаков" Сергей Сарафанников. Об этом сообщила Администрация Корсакова. Там рассказали, что прощание с рыбопромышленником состоится в четверг, 23 марта.

"Сергей Анатольевич много лет возглавлял одно из самых стабильных рыбодобыващих предприятий Корсаковского городского округа, вносящих огромный вклад в развитие экономики города и сёл. Неотъемлемой частью работы предпринимателя и его жизненной позиции всегда была социальная ответственность", — рассказали в пресс-службе мэрии.

По информации AsTV, Сарафанников погиб накануне, 19 марта, во время катания на снегоходе. Он выехал на склон и не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось, придавило водителя и протащило его вниз. Как утверждается, рыбопромышленник скончался на месте.