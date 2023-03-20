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20 марта, 06:02

В Госдуме предложили создать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки для россиян

Депутат ГД Сухарев предложил организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки

Депутат Государственной думы Иван Сухарев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением организовать для желающих россиян бесплатные курсы военной и медицинской подготовки. Об этом пишет RT.

Парламентарий обратил внимание на то, что с началом проведения специальной военной операции в Сети стали появляться объявления о желающих пройти или же провести подобные курсы. По мнению Сухарева, они могут не только дать гражданам полезные навыки, но и воспитать в них мужество и патриотизм. Инициатива по проведению профессионалами курсов по военной и медицинской подготовке должна быть поддержана на государственном уровне, подчёркивает депутат. При этом их проведение он считает возможным в том числе и на базе ДОСААФ России.

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Ранее Лайф сообщал, что в Курской области возобновили сдачу нормативов оказания медпомощи в рамках комплекса "Готов к санитарной обороне", который сдавался во времена СССР.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Артур Белкин
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