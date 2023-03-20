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20 марта, 06:48

В Симферополе неизвестные попытались подорвать газопровод

В Симферополе произошёл взрыв на газовом узле в Центральном районе города, который, впрочем, никак не повлиял на снабжение местных жителей топливом. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По данным источника, мощность заложенной на газовом узле взрывчатки не превышала 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Небольшое повреждение получила металлическая труба, а возле места ЧП обнаружили воронку диаметром 70 сантиметров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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Артур Белкин
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