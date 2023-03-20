Каждый десятый участник рабочих видеозвонков любуется собой, показал опрос

Около 10% россиян смотрят лишь на себя во время рабочих видеоконференций, тогда как 5% вовсе предпочитают не обращать внимания на собственную персону. Такие данные исследования аналитиков сервиса видеосвязи "Контур.Толк" публикует ТАСС.

"33% опрошенных отметили, что смотрят и на себя, и на говорящих — примерно поровну. 52% участников исследования в основном смотрят на собеседников, но успевают взглянуть и на себя. Лишь 5% совсем не обращают внимания на своё отражение", — говорится в результатах исследования.

Примечательно, что наблюдение за своим отражением помогает легче пережить разговор с коллегами и не сбиться во время выступления. Поэтому 53% респондентов проверяют, как выглядят на экране, контролируя фокус камеры и задний фон. Ещё треть опрошенных делают это по привычке, особенно если подключились к разговору без включённой камеры. 4% участников исследования, глядя на собственное отражение, лучше концентрируются, а 3% испытывают меньшее волнение.