Омбудсмен сообщила, что родные украинских мобилизованных просят у ДНР защиты от Киева

В аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР поступают просьбы о защите от произвола властей и армии Украины. Об этом сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова.

По её словам, Киев применяет "заградотряды" и это можно наблюдать не только в СМИ, но и во всех соцсетях и мессенджерах. Украинские бойцы сами выкладывают видео о том, что они не хотят идти воевать, отметила Морозова. Уполномоченный по правам человека добавила, что ранее украинские власти прикрывались как живым щитом гражданскими, а теперь мобилизованными.

"Используют как живое мясо. По-другому это, к сожалению, не назовёшь. И более того, к нам в аппарат тоже поступают обращения от их родителей, от жён с просьбой как-то защитить этих ребят, которые, на секундочку, воюют против нас. И на данный момент, к сожалению, у нас нет этого механизма", — приводит слова Морозовой РИА "Новости".

Омбудсмен подчеркнула, что данная проблема должна быть решена в правовом поле Украины и помочь в этом обязаны международные организации, которые, однако, указала Морозова, молчат и закрывают глаза на происходящее.

"Чем больше это на Украине будет поощряться, тем это скорее войдёт в определённую систему. И будет продолжаться, просто так не остановится", — заключила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике.