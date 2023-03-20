Прослужит не один сезон: Россиянам перечислили главные правила ухода за кожаной обувью

Основатель компании Harrison Shoes Равиль Харисов рассказал читателям Лайфа, как правильно нужно ухаживать с кожаной обувью, чтобы она сохранила свой вид на долгое время.

Основатель компании Harrison Shoes Равиль Харисов. Фото © Предоставлено Лайфу

По его словам, первое правило ухода за кожаной обувью — это использование специальных формодержателей. Многие вспоминают о них лишь тогда, когда убирают надолго пару в шкаф, но этого недостаточно. Дело в том, что туфли или ботинки сохранят привлекательный вид, если постоянно будут на ногах или на формодержателях.

"Формодержатели нужно выбирать деревянные, лучше всего — кедровые. В отличие от пластиковых, которые способны увеличить срок носки обуви лишь на 20%, деревянные формодержатели продлят жизнь паре на 50%", — отметил Харисов.

К тому же деревянные формодержатели восстанавливают заломы на обуви, а также отлично впитывают влагу и неприятные запахи. Особенно важно избавиться от воды, ведь иначе она впитается в кожу и постепенно разрушит её. Эксперт дал такой совет: если ботинки или туфли попали под дождь и промокли насквозь, их нужно повесить на формодержатели и поставить в хорошо проветриваемое место подальше от отопительных приборов. На батарее кожу сушить нельзя, иначе она пересохнет и потрескается. Ускорить сушку можно с помощью бумажных пакетиков с гидрогелем.

Что касается чистки, то следует пользоваться сухой щёткой для смахивания пыли и грязи. Единственное исключение, когда можно помыть водой такую обувь, — это реагенты, которые для кожи губительны. В этом случае рекомендуется воспользоваться мыльным раствором, а затем надеть туфли или ботинки всё на те же формодержатели. Высохшую пару нужно смазать кремом и обработать воском, а натуральную замшу — специальным спреем. И это необходимо делать каждый раз после контакта с реагентами.

В остальных случаях крем следует использовать раз в неделю, причём при выборе средства стоит отдавать предпочтение бесцветным и натуральным средствам. Что же касается воска, то его нужно наносить один раз в месяц небольшими порциями. Это средство создаёт защитный слой, который убережёт обувь не только от контакта с водой, но и от сколов и потёртостей.