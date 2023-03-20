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20 марта, 08:23

Стало известно, сколько россияне тратят на подготовку тела к лету

Россияне за последний месяц стали на 34% чаще обращаться к персональным фитнес-тренерам

Совсем скоро наступит лето — время отпусков и поездок на морские курорты, к которому россияне традиционно готовят своё тело. За последний месяц жители страны стали активнее обращаться к персональным фитнес-тренерам. Об этом Лайфу рассказали аналитики маркетплейса YouDo.

Так, в марте спрос на персональных фитнес-тренеров вырос на 34%. Активнее всего россияне интересуются специалистами по растяжке, йоге, пилатесу, а также персональными тренерами. Средний чек их услуг в марте 2023 года составил 4483 рубля. Наибольшая стоимость фиксируется в Москве — 5524 рубля, а дешевле всего привести себя в порядок к лету будет в Самаре — там средний чек составил 1671 рубль.

Сильно отличаются и запросы россиян: чаще всего жители страны искали тренера для похудения и составления плана питания. Многие также рассматривали специалистов, готовых проводить занятия на дому или в режиме онлайн.

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Ранее Лайф рассказывал, что похудеть к лету россиянам помогут специальные блюда из овощей и злаков.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Артур Белкин
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