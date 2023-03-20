Женское движение ЕР готово помочь Минтруду запустить женские клубы при центрах занятости по всей РФ

Женское движение "Единой России" готово помочь Минтруду масштабировать опыт женских клубов при центрах занятости на всю страну. Об этом заявила председатель общественного проекта "Женское движение Единой России", сенатор Дарья Лантратова.

"Отдельная тема нашей работы — поддержка женского предпринимательства. В 47 субъектах страны уже прошли тематические мероприятия при поддержке Минэкономразвития с участием центров "Мой бизнес". Эти площадки собрали более 1,5 тысячи участниц", — отметила Лантратова на открытии первого Всероссийского форума партпроекта "Женское движение Единой России".

Сейчас женские клубы при центрах занятости работают в 20 регионах России. Их участницами становятся члены семей участников СВО, женщины в декрете.

Партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтёров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Также женщины совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства и создают образовательные проекты в разных отраслях.