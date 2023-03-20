Из-за тумана в аэропорту Сочи третий день подряд задерживают рейсы

Двенадцать рейсов, задержанных в международном аэропорту Сочи из-за тумана, будут выполнены в понедельник и вторник. Об этом рассказали в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика".

Также сообщается, что полностью расписание стабилизируется к вечеру 20 марта. Сейчас аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

"Расписание будет полностью стабилизировано к вечеру 20 марта. Сегодня авиакомпаниями будут выполнены десять рейсов за 18–19 марта, ранее задержанные по погодным условиям. Ещё два перенесённых рейса будут выполнены 21 марта", — сказано в сообщении.

За сутки из аэропорта выполнено 174 рейса. Это больше суточного плана, который составляет 167 рейсов. По последним данным, из-за тумана и плохой видимости в аэропорты задержали четыре рейса в Нижний Новгород и Уфу, три рейса в Санкт-Петербург и Москву, два рейса в Белград, а также рейсы в Ульяновск, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Саранск, Дубай, Омск, Новосибирск и Барнаул.