Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 марта, 18:08

Аэропорт Сочи после улучшения погодных условий принял и отправил 123 самолёта

Международный аэропорт Сочи после улучшения погодных условий продолжает принимать и выпускать самолёты. По информации пресс-службы воздушной гавани, 19 марта удалось обслужить 123 рейса, это 74% от суточного плана.

"На 19:30 по московскому времени выполнено 123 рейса (74% от суточного плана), из них на прилёт — 79, на вылет — 44 рейса", — говорится в сообщении.

Самолёт с десятками пассажиров на борту прервал взлёт из-за неисправности в Новосибирске

Самолёт с десятками пассажиров на борту прервал взлёт из-за неисправности в Новосибирске

Ранее утром 19 марта сообщалось, что почти 40 рейсов из аэропорта в Сочи было отменено из-за густого тумана. Кроме того, из запланированных 57 ночных вылетов было выполнено только два. Позднее видимость улучшилась и воздушная гавань начала принимать и отправлять самолёты. При этом ожидается, что туман снова накроет Сочи сегодня вечером.

Обложка ©

Feepik / fanjianhua

Наталья Исакова
  • Новости
  • Общество
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров