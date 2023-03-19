Аэропорт Сочи после улучшения погодных условий принял и отправил 123 самолёта

"На 19:30 по московскому времени выполнено 123 рейса (74% от суточного плана) , из них на прилёт — 79, на вылет — 44 рейса", — говорится в сообщении.

Ранее утром 19 марта сообщалось, что почти 40 рейсов из аэропорта в Сочи было отменено из-за густого тумана. Кроме того, из запланированных 57 ночных вылетов было выполнено только два. Позднее видимость улучшилась и воздушная гавань начала принимать и отправлять самолёты. При этом ожидается, что туман снова накроет Сочи сегодня вечером.