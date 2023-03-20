Учёные нашли связь между дневным сном и развитием деменции

Сон в дневное время повышает риск деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета, пишет издание Sina.

Учёные в течение 14 лет отслеживали режим сна и динамику когнитивных способностей у 1401 человека. Выяснилось, что продолжительность и частота дневного сна всё больше коррелируют с возрастом. Так, 75,7% добровольцев с каждым годом спали днём на 11 минут дольше. А спустя шесть лет после начала исследования у 24% испытуемых с нормальными когнитивными способностями развилась деменция.

По словам исследователей, сон дольше часа в день повышает риск деменции в пожилом возрасте на 40%. При этом дневная дремота продолжительностью до 20 минут, напротив, может помочь продлить срок жизни мозга.