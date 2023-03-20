Учёные нашли связь между дневным сном и развитием деменции
Учёные из Калифорнийского университета: Дневной сон дольше часа повышает риск деменции на 40%
Сон в дневное время повышает риск деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета, пишет издание Sina.
Учёные в течение 14 лет отслеживали режим сна и динамику когнитивных способностей у 1401 человека. Выяснилось, что продолжительность и частота дневного сна всё больше коррелируют с возрастом. Так, 75,7% добровольцев с каждым годом спали днём на 11 минут дольше. А спустя шесть лет после начала исследования у 24% испытуемых с нормальными когнитивными способностями развилась деменция.
По словам исследователей, сон дольше часа в день повышает риск деменции в пожилом возрасте на 40%. При этом дневная дремота продолжительностью до 20 минут, напротив, может помочь продлить срок жизни мозга.
Ранее сомнолог Роман Бузунов призвал не уделять сну в обеденный перерыв больше 45 минут. По словам эксперта, необходимость в таком отдыхе возникает из-за провала в физиологической активности после обеда.
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