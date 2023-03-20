Суд на Урале приостановил работу суши-маркета после заражения клиентов сальмонеллёзом

Суд принял решение приостановить на 90 дней работу суши-маркета, клиенты которого заболели сальмонеллёзом. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Суд по материалам Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора принял решение о приостановлении деятельности объекта общепита на 90 суток с учётом фактического времени закрытия", — говорится в сообщении.

Эпидрасследование продолжается. Виновных в произошедшем обязательно привлекут к ответственности.