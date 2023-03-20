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20 марта, 09:48

Суд на Урале приостановил работу суши-маркета после заражения клиентов сальмонеллёзом

Суд принял решение приостановить на 90 дней работу суши-маркета, клиенты которого заболели сальмонеллёзом. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Суд по материалам Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора принял решение о приостановлении деятельности объекта общепита на 90 суток с учётом фактического времени закрытия", — говорится в сообщении.

Эпидрасследование продолжается. Виновных в произошедшем обязательно привлекут к ответственности.

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Напомним, в начале марта стало известно о заражении сальмонеллёзом нескольких клиентов суши-маркета в Екатеринбурге. Причём среди пострадавших был один ребёнок.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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