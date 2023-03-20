Россиянам рассказали, чем могут быть полезны и опасны обычные шторы

Шторы могут косвенно приносить пользу организму, помогая улучшить сон. Об этом в беседе с Лайфом рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

"Чтобы сон был крепким и качественным, рекомендуется спать в тёмном помещении без света. Обеспечить полную темноту помогают специальные светопоглощающие шторы. Благодаря этому сон становится глубже, человек утром чувствует себя более бодрым и выспавшимся. Качественный сон, в свою очередь, положительно влияет на все функции организма", — отметил медик.

Он уточнил, что шторы могут быть и вредны, если не следить за их чистотой и редко стирать. Скопившаяся пыль может вызвать аллергию и заболевания дыхательной системы. А шторы из искусственных некачественных материалов в сильную жару могут выделять токсичные вещества, которые не рекомендуется вдыхать.

Также доктор рекомендовал не находиться в квартире с постоянно закрытыми шторами. Это может способствовать ухудшению зрения и возникновению чувства постоянной усталости, ведь для бодрости человеку необходим дневной свет.