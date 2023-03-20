Матвиенко: Запад нужно призвать к компенсации ущерба странам Африки за эпоху колониализма

Вопрос о компенсации странами Запада ущерба пострадавшим в колониальный период народам Африки нужно поднимать в полный голос. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба. О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма", — заявила Матвиенко на пленарном заседании Международной парламентской конференции "Россия – Африка".

Председатель Совфеда напомнила, что ранее делегация СФ посетила с официальным визитом Алжир. Матвиенко подчеркнула, что вопрос компенсаций жертвам французских ядерных испытаний в Алжирской Сахаре до сих пор остаётся открытым и очень острым для общества этой североафриканской страны.

Вторая международная парламентская конференция "Россия – Африка" проходит в Москве 19–20 марта. В ней принимают участие представители научно-образовательного и экспертного сообщества из России и стран Африки, депутаты Госдумы, сенаторы Совфеда, руководители федеральных органов исполнительной власти и председатели заксобраний субъектов РФ, а также представители бизнеса. В конференции участвует более 40 делегаций из африканских государств.