Ле Пен не исключила, что в четвёртый раз попробует стать президентом Франции
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Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что не исключает возможности в четвёртый раз в жизни стать кандидатом в президенты Франции. Об этом она сообщила в эфире радио RTL.
"Я уже трижды была кандидатом на пост президента, возможно, я буду баллотироваться и в четвёртый раз, решение пока не принято", — отметила Ле Пен.
Однако она заметила, что с большим удовольствием заняла бы пост премьер-министра страны и совсем не боится власти, потому что хочет показать французам, что власть может довести до конца все реформы, которых очень ждут.
Ранее Лайф рассказывал, что рейтинг действующего президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до 28% из-за пенсионной реформы, что является наименьшим показателем с 2019 года.