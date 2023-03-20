Ле Пен не исключила, что в четвёртый раз попробует стать президентом Франции

Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что не исключает возможности в четвёртый раз в жизни стать кандидатом в президенты Франции. Об этом она сообщила в эфире радио RTL.

"Я уже трижды была кандидатом на пост президента, возможно, я буду баллотироваться и в четвёртый раз, решение пока не принято", — отметила Ле Пен.

Однако она заметила, что с большим удовольствием заняла бы пост премьер-министра страны и совсем не боится власти, потому что хочет показать французам, что власть может довести до конца все реформы, которых очень ждут.