От первых аккордов до рок-оперы: В России сняли сериал о группе "Песняры"

Трейлер сериала "За полчаса до весны" о культовой советской группе "Песняры" появился в Сети. Его опубликовал на YouTube-канале онлайн-кинотеатр START. Премьера сериала состоится уже этой весной на платформе и на Первом канале.

"Три десятилетия истории ансамбля "Песняры": от знакомства [руководителя ансамбля] Владимира Мулявина с музыкой и робких аккордов на отцовской гитаре в 50-х до создания одной из первых советских рок-опер, несмотря на запреты со стороны партийного руководства", — говорится в описании.

Роль Мулявина сыграли три актёра: Артём Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев. Зрители увидят, как руководитель группы научился играть на гитаре, искал в 1960-х годах единомышленников и в 1970-х пришёл к успеху. Основной темой сериала стало создание "Песни о доле" — христианской оперы-притчи, поставленной на стихи Янки Купалы.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу проекта, для создания сериала были собраны все доступные документальные материалы. В этом приняла участие и дочь Мулявина Марина. Артём Волобуев рассказал, что она помогла ему при создании "домашнего" образа артиста.

"Она рассказала, что дома Владимир Мулявин был абсолютным ребёнком, не таким серьёзным лидером, как в коллективе, а когда задумывался, крутил усы", — поделился актёр, добавив, что когда Марина увидела Волобуева на съёмочной площадке в образе Мулявина, то была поражена его сходством с отцом.

Сериал снимался в белорусских городах: Минске, Логойске и Борисове, а также в Калининградской области, Подмосковье и столице России. Как пишет START, в картине ещё снялись Анна Банщикова, Анна Демидова, Анатолий Лобоцкий, Владимир Свирский, Анастасия Ильинская, Сергей Годин и другие.