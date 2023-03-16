Опубликован трейлер сериала "Операция "Неман" с Кравченко и Яценко

Телеканалы "Рен-ТВ" и "Звезда", онлайн-кинотеатр Wink и компания Star Media Vision представили постер и трейлер пятисерийной военной драмы "Операция "Неман" (16+). Цифровая премьера сериала состоится в Wink, а затем проект будет показан в эфире "Рен-ТВ".

Трейлер сериала "Операция "Неман"

Сериал по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова "Момент истины" расскажет о событиях Великой Отечественной войны. Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобождённой советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-разыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Группе под кодовым названием "Неман" нужно собрать разведданные, которые необходимы немецкому командованию для определения направления следующего удара Советской армии. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удаётся ускользнуть.

"Книга Богомолова уникальна: автор очень хорошо знал материал. Её стиль очень необычен — это внутренние монологи героев, перемешанные с подлинными документами и свидетельствами. У меня есть секрет, как переложить этот материал на язык кино. Мы не делаем экранизацию, а снимаем по мотивам романа, используя только характеры героев. У нас будут свой сюжет, своя история, свой финал. Хотим передать атмосферу дикого напряжения в только что освобождённой Белоруссии, на территории которой собрался "замес" очень разных людей, включая дезертиров, беглых немецких солдат и националистов всех мастей", — рассказывает режиссёр сериала Сергей Виноградов.

Автором идеи сериала является генеральный директор телеканала "Рен-ТВ" Владимир Тюлин. Сценарий написан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. В главных ролях снялись Александр Яценко (капитан Алёхин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин) и другие.

"Мищенко — это враг! Он умеет войти в доверие, внешне доброжелателен, умён. Как часто и происходит в жизни, враги умело маскируются под друзей. Хочется, чтобы его истинная сущность стала для зрителя неожиданностью", — рассказал о своём герое Алексей Кравченко.











"Кайф актёрской профессии в том, что ты постепенно проводишь "расследование" своего героя. У личности Алёхина много красок. И осколок в сердце, что делает его чуть другим, необычным. Он совсем не Рэмбо. Для меня он народный герой, как Василий Тёркин, товарищ Сухов, Маэстро — капитан Титаренко в исполнении Леонида Быкова, герои Василия Шукшина и Василя Быкова. Это люди какого-то другого качества, в них есть особая советская харизма, настоящесть", — поделился актёр Александр Яценко.