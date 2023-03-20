Путин призвал перевести в "цифру" все процедуры по миграции

Российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РФ, призвал перевести в "цифру" все административные процедуры в миграционной сфере. Речь, в частности, идёт о получении гражданства, виз и разрешений на работу.

"Что необходимо сделать: прежде всего оперативно отладить все административные процедуры, связанные с миграцией, максимально перевести их в "цифру", сделать понятными, чёткими и доступными", — сказал глава государства.

Вместе с тем президент призвал оценить, какие специалисты-мигранты на сегодняшний день наиболее востребованы в нашей стране. По его словам, здесь множество факторов и все их необходимо учесть.