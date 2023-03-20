Путин призвал МВД контролировать обоснованность возбуждения дел против бизнесменов
Президент России Владимир Путин призвал МВД контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении бизнесменов. Об этом глава государства заявил на расширенной коллегии ведомства.
"Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей. Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы. Тогда и заводить его не нужно, просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов и предприятий. Это абсолютно недопустимо", — подчеркнул он, добавив, что российские предприниматели сегодня работают в сложных условиях, при этом достойно справляются с острыми вызовами.
Путин напомнил полицейским, что они и впредь должны держать в поле зрения экономическую сферу и жёстко пресекать правонарушения.
А ранее президент РФ предложил пересмотреть ряд норм уголовного законодательства в части преступлений с экономическим составом. В Послании Федеральному собранию Путин отметил, что государство должно контролировать происходящее в этой сфере. Нельзя допустить вседозволенности, однако и перегибать палку тоже не стоит.
ТАСС / Станислав Красильников