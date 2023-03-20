Путин призвал МВД контролировать обоснованность возбуждения дел против бизнесменов

Президент России Владимир Путин призвал МВД контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении бизнесменов. Об этом глава государства заявил на расширенной коллегии ведомства.

"Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей. Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы. Тогда и заводить его не нужно, просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов и предприятий. Это абсолютно недопустимо", — подчеркнул он, добавив, что российские предприниматели сегодня работают в сложных условиях, при этом достойно справляются с острыми вызовами.

Путин напомнил полицейским, что они и впредь должны держать в поле зрения экономическую сферу и жёстко пресекать правонарушения.