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20 марта, 11:25

Путин призвал МВД контролировать обоснованность возбуждения дел против бизнесменов

Президент России Владимир Путин призвал МВД контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении бизнесменов. Об этом глава государства заявил на расширенной коллегии ведомства.

"Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей. Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы. Тогда и заводить его не нужно, просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов и предприятий. Это абсолютно недопустимо", — подчеркнул он, добавив, что российские предприниматели сегодня работают в сложных условиях, при этом достойно справляются с острыми вызовами.

Путин напомнил полицейским, что они и впредь должны держать в поле зрения экономическую сферу и жёстко пресекать правонарушения.

Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета

Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета

А ранее президент РФ предложил пересмотреть ряд норм уголовного законодательства в части преступлений с экономическим составом. В Послании Федеральному собранию Путин отметил, что государство должно контролировать происходящее в этой сфере. Нельзя допустить вседозволенности, однако и перегибать палку тоже не стоит.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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