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20 марта, 11:34

Путин: Каждый житель новых регионов РФ должен чувствовать себя под защитой закона

Каждый житель четырёх новых регионов России должен чувствовать себя под защитой закона и быть уверенным, что ему на помощь всегда могут прийти сотрудники правоохранительных органов. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии МВД заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подчеркну: каждый гражданин, живущий в этих регионах, должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД", — отметил российский лидер.

Он также попросил представителей ведомства организовать на новых территориях работу таким образом, чтобы все проблемы решались в максимально короткие сроки.

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kremlin.ru

Артур Белкин
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