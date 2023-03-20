Колокольцев: В новых регионах РФ задержаны сотни участников украинских нацформирований

Сотрудники полиции в новых регионах России задержали сотни участников украинских националистических формирований. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"Личным составом временных подразделений на новых территориях задержаны сотни участников украинских националистических формирований, пресечён ряд диверсионных вылазок с их стороны", — сказал глава МВД на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомства.