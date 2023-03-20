За паспортами РФ обратилось более 800 тысяч жителей новых регионов

Более 800 тысяч жителей новых регионов РФ обратились за получением российских паспортов. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Сегодня одной из приоритетных задач миграционных подразделений является документирование жителей наших новых субъектов. С момента референдума за выдачей российских паспортов обратилось свыше 800 тысяч граждан", — отметил Колокольцев.