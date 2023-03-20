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20 марта, 12:06

Путин: Сохранение единства общества в нынешнее время приобретает особое значение

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии МВД заявил, что в настоящее время крайне важно сохранить единство общества, а сделать это можно, повысив уровень профессионализма правоохранителей.

"Сохранение единства общества нашего — это всегда важно, всегда. Но в современных условиях эта задача приобретает особое значение. И она решается, знаете, прежде всего чем? Повышением уровня вашего профессионализма", — отметил Путин.

В этом вопросе Путин призвал не допускать в работе с людьми чванства, непрофессионализма и несправедливости и отметил, что это самое важное, с чего стоит начинать.

Путин в целом положительно оценил работу МВД

Путин в целом положительно оценил работу МВД

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин призвал представителей МВД организовать работу в новых регионах таким образом, чтобы проблемы решались в максимально короткие сроки, а все жители данных субъектов чувствовали себя под защитой закона.

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Kremlin.ru

Артур Белкин
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