Путин: Сохранение единства общества в нынешнее время приобретает особое значение

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии МВД заявил, что в настоящее время крайне важно сохранить единство общества, а сделать это можно, повысив уровень профессионализма правоохранителей.

"Сохранение единства общества нашего — это всегда важно, всегда. Но в современных условиях эта задача приобретает особое значение. И она решается, знаете, прежде всего чем? Повышением уровня вашего профессионализма", — отметил Путин.

В этом вопросе Путин призвал не допускать в работе с людьми чванства, непрофессионализма и несправедливости и отметил, что это самое важное, с чего стоит начинать.