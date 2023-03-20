В Екатеринбурге хотят установить памятник, посвящённый первому учителю

В этом году в Екатеринбурге планируют возвести монумент, посвящённый первому учителю. Архитекторы, художники, скульпторы и студенты профильных специальностей могут подать заявки в рамках конкурса на лучший проект, сообщает Ura.ru со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области.

Конкурс на лучший композиционный проект уже стартовал, заявки будут принимать до 15 мая. Размеры и материал исполнения скульптуры, а также стоимость пока не определены.

"Итоги конкурса будут подведены не позднее 25 июня. Скульптуру планируется установить в Екатеринбурге в 2023 году", — рассказали в департаменте.

Региональный министр образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов заявил, что с инициативой о возведении такого монумента выступили местные педагоги. По его мнению, скульптура будет напоминать о настоящих учителях, преданных своей профессии.