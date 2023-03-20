В Екатеринбурге хотят установить памятник, посвящённый первому учителю
В этом году в Екатеринбурге планируют возвести монумент, посвящённый первому учителю. Архитекторы, художники, скульпторы и студенты профильных специальностей могут подать заявки в рамках конкурса на лучший проект, сообщает Ura.ru со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области.
Конкурс на лучший композиционный проект уже стартовал, заявки будут принимать до 15 мая. Размеры и материал исполнения скульптуры, а также стоимость пока не определены.
"Итоги конкурса будут подведены не позднее 25 июня. Скульптуру планируется установить в Екатеринбурге в 2023 году", — рассказали в департаменте.
Региональный министр образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов заявил, что с инициативой о возведении такого монумента выступили местные педагоги. По его мнению, скульптура будет напоминать о настоящих учителях, преданных своей профессии.
Ранее Лайф сообщал, что вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов внёс в нижнюю палату парламента законопроект о запрете травли учителей.
Wikipedia / Светлана Мельник