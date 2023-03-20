Колокольцев: В России за пять лет пресекли 50 нападений на школы
В России за последние пять лет было пресечено 50 нападений на учебные заведения на стадии их приготовления. Об этом на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
"Предпринимались меры для предотвращения нападений на образовательные учреждения. За последние пять лет на стадии приготовления пресечено 50 таких посягательств", — заявил Колокольцев.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что сотрудники полиции в новых регионах России задержали сотни участников украинских националистических формирований.
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ТАСС / Валерий Шарифулин