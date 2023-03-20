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20 марта, 13:13

Водолазы обнаружили в Волге тело, предположительно, основателя Cream Soda Свиргунова

Тело одного из трёх провалившихся под лёд на Волге в Ярославской области нашли водолазы. По данным телеграм-канала SHOT, предварительно, это может быть основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.

Уже скоро начнётся процесс опознания. По факту произошедшего прокуратура региона организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Провалившийся под лёд основатель Cream Soda Свиргунов под Ярославлем отмечал день рождения

Провалившийся под лёд основатель Cream Soda Свиргунов под Ярославлем отмечал день рождения

Напомним, сегодня стало известно, что основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге под Ярославлем. Музыкант, его 25-летний брат Роман и их друг — 29-летний Георгий Киселёв — сейчас числятся пропавшими без вести. Ещё одного знакомого группы — 27-летнего Аристарха Ухтомского — удалось достать, но его не смогли спасти врачи.

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Telegram / Прокуратура Ярославской области

Светлана Оперук
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