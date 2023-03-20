Водолазы обнаружили в Волге тело, предположительно, основателя Cream Soda Свиргунова
Тело одного из трёх провалившихся под лёд на Волге в Ярославской области нашли водолазы. По данным телеграм-канала SHOT, предварительно, это может быть основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.
Уже скоро начнётся процесс опознания. По факту произошедшего прокуратура региона организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, сегодня стало известно, что основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге под Ярославлем. Музыкант, его 25-летний брат Роман и их друг — 29-летний Георгий Киселёв — сейчас числятся пропавшими без вести. Ещё одного знакомого группы — 27-летнего Аристарха Ухтомского — удалось достать, но его не смогли спасти врачи.
Telegram / Прокуратура Ярославской области