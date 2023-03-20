Водолазы обнаружили в Волге тело, предположительно, основателя Cream Soda Свиргунова

Тело одного из трёх провалившихся под лёд на Волге в Ярославской области нашли водолазы. По данным телеграм-канала SHOT, предварительно, это может быть основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.

Напомним, сегодня стало известно, что основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге под Ярославлем. Музыкант, его 25-летний брат Роман и их друг — 29-летний Георгий Киселёв — сейчас числятся пропавшими без вести. Ещё одного знакомого группы — 27-летнего Аристарха Ухтомского — удалось достать, но его не смогли спасти врачи.