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20 марта, 13:26

Лавров обвинил Запад в попытках рассорить Россию и Армению

Страны Запада предпринимают попытки рассорить Россию и Армению и всячески расшатать обстановку на Южном Кавказе, однако они обречены на провал. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"Говорили о тревожных тенденциях обстановки на Южном Кавказе. Мы видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению, давайте называть вещи своими именами, расшатать региональную архитектуру безопасности", — подчеркнул Лавров.

Путин обсудил с Алиевым меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе

Путин обсудил с Алиевым меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе, которая могла возникнуть из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора, удалось избежать благодаря действиям российских миротворцев.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Артур Белкин
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