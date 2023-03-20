Лавров обвинил Запад в попытках рассорить Россию и Армению

Страны Запада предпринимают попытки рассорить Россию и Армению и всячески расшатать обстановку на Южном Кавказе, однако они обречены на провал. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.