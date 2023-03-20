Лавров обвинил Запад в попытках рассорить Россию и Армению
Страны Запада предпринимают попытки рассорить Россию и Армению и всячески расшатать обстановку на Южном Кавказе, однако они обречены на провал. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"Говорили о тревожных тенденциях обстановки на Южном Кавказе. Мы видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению, давайте называть вещи своими именами, расшатать региональную архитектуру безопасности", — подчеркнул Лавров.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе, которая могла возникнуть из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора, удалось избежать благодаря действиям российских миротворцев.
ТАСС / Михаил Терещенко