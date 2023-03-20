Целились по вышкам связи: ВСУ обстреляли окрестности двух сёл в Курской области

Украинские военные сегодня обстреляли окрестности сёл Гуево и Горналь Суджанского района Курской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Судя по всему, целились в том числе по вышкам связи. Тем не менее обошлось без пострадавших и разрушений", — написал он в телеграм-канале.