Целились по вышкам связи: ВСУ обстреляли окрестности двух сёл в Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли окрестности сёл Гуево и Горналь в Курской области
Украинские военные сегодня обстреляли окрестности сёл Гуево и Горналь Суджанского района Курской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Судя по всему, целились в том числе по вышкам связи. Тем не менее обошлось без пострадавших и разрушений", — написал он в телеграм-канале.
Накануне, 19 марта, Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк. В результате атаки зафиксировано прямое попадание в здание торгового центра "Галактика".
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Getty Images / Wolfgang Schwan