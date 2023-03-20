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20 марта, 13:31

Целились по вышкам связи: ВСУ обстреляли окрестности двух сёл в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли окрестности сёл Гуево и Горналь в Курской области

Украинские военные сегодня обстреляли окрестности сёл Гуево и Горналь Суджанского района Курской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Судя по всему, целились в том числе по вышкам связи. Тем не менее обошлось без пострадавших и разрушений", — написал он в телеграм-канале.

Более полусотни домов повреждено за четыре дня от обстрелов ВСУ в Белгородской области

Более полусотни домов повреждено за четыре дня от обстрелов ВСУ в Белгородской области

Накануне, 19 марта, Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк. В результате атаки зафиксировано прямое попадание в здание торгового центра "Галактика".

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Getty Images / Wolfgang Schwan

Варвара Романова
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